Reestilizado, novo Peugeot 2008 começa a ser fabricado no Brasil

Leo Alves



25/04/2019 | 14:18

Próxima novidade da marca no País, o novo Peugeot 2008 reestilizado teve a sua produção iniciada no Brasil. Segundo a montadora francesa, este é um dos 16 lançamentos que a empresa irá realizar no mercado brasileiro até 2021, e deve chegar ao mercado nos próximos meses.

Mudanças novo Peugeot 2008

As principais mudanças do SUV são na dianteira. Ela foi remodelada para ficar mais parecida visualmente com o 3008. Porém, de acordo com as imagens reveladas pela Peugeot, o desenho será um pouco diferente do modelo europeu, principalmente na região do para-choque.

Foram investidos R$ 30 milhões na fábrica de Porto Real para a produção do 2008 reestilizado, que foi projetado por mais de dois anos, consumindo cerca de 60 mil horas de trabalho.

Embora tenha anunciado o início da produção, a marca ainda não informou quando o modelo vai chegar às lojas.

Outros mercados

Na galeria, confira a primeira imagem do novo Peugeot 2008 brasileiro e das versões vendidas em outros mercados.