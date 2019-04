Orlando: o que fazer além dos passeios nos parques?

Beatriz Ceschim



25/04/2019 | 13:18

A maior parte das pessoas conhece Orlando, nos Estados Unidos, por seus parques e os famosos resorts, mas a cidade é muito mais do que isso. Para os que querem visitar a região sem gastar tanto, é possível aproveitar diversos passeios baratos dentro e fora dos complexos de diversão.

Atrações em Orlando

Dentro dos parques temáticos

Disney Springs

Uma área fora do complexo, onde as pessoas podem conhecer um pedacinho da Disney de graça. Dividida em quatro bairros – The Landing, Marketplace, West Side e Town Center -, é um bom lugar para aproveitar o fim de tarde.

Nesse espaço se encontram lojas famosas, restaurantes temáticos e o Cirque Du Soleil. Dependendo da data, ainda ocorrem shows gratuitos à beira do lago.

Universal CityWalk

Próximo aos parques da Universal Studios Orlando fica o CityWalk. Depois de passear por essa região, os visitantes podem fazer a viagem gratuita de táxi aquático pelos canais que cruzam os resorts do complexo.

Uma dica é descer para conhecer os hotéis, inclusive o Loews Portofino Bay Hotel, onde é realizada a apresentação Musica Della Notte.

Disney’s Boardwalk

O Boardwalk da Disney é uma área com uma arquitetura voltada para regiões costeiras, inspirada em Coney Island, em Nova York. Como os transportes são gratuitos, é possível pegar monorail, ônibus ou barco para visitar essa região. Ali, é possível encontrar obras de artistas de rua e lojas exclusivas.

Vale destacar que não é necessário estar hospedado no complexo ou ter ingresso para os parques.

Experiências pela cidade

Karts

Para os que curtem corridas, o Andretti Indoor Karting and Games, no Universal Boulevard, é uma atração com karting eletrônico, que ainda tem tirolesa, laser tag e escalada. O valor para andar nos carrinhos é de US$ 19 para membros e US$ 21,95 para não-membros. Já as outras atividades saem por menos de US$ 20.

Na International Drive, o I-Drive Nascar também tem karts, sinuca, fliperamas e boliche. Se comprar antecipadamente pela internet, as corridas saem por US$ 18,99 para adultos e US$ 16,99 para crianças até 16 anos (elas precisam ter no mínimo 1,39m de altura).

Atrações interativas

Para as famílias que buscam experiências diferenciadas, o Ripley’s Believe It or Not! é uma boa pedida. Os ingressos custam US$ 19,99 para adultos e US$ 12,99 para crianças de 3 a 11 anos.

Outra opção é o Crayola Experience, no The Florida Mall, que tem 26 atividades divertidas, como um playground colorido e oficinas práticas. No site do VisitOrlando, por exemplo, é possível aproveitar ingressos promocionais por US$ 18,95 por pessoa.

Zoológicos e jardins

O Central Florida Zoo and Botanical Gardens é uma alternativa para quem quer conhecer espécies raras e lindos jardins. A entrada custa US$ 19,50 para adultos, US$ 15,95 para idosos e US$ 13,75 para crianças entre 3 2 12 anos. Ela é gratuita para os menores de 3 anos.

Em Winter Park, o Albin Polasek Museum and Sculpute Gardens mostra obras do artista que foi famoso no século 20. O valor é de US$ 10 para adultos e de graça para crianças até 4 anos.

Museus gratuitos

Boa parte dos museus da cidade têm entrada franca. Algumas deles são: City Arts Factory, Grand Bohemian Gallery, The Cornell Fine Arts Museum e Holocaust Memorial Resource and Education Center of Central Florida.

Cinema a céu aberto

Uma sugestão de passeio gratuito é assistir um filme ao ar livre. O Popcorn Flicks in The Park faz exibições todas as segundas e quintas-feiras de cada mês. Outras opções de graça são: Sunset Cinema, em Altamonte Springs, no segundo sábado do mês, e Family Movie Night, em Old Town, aos domingos. O Movieola, no Lago Eola, tem opções entre abril e setembro.

Aventuras ao ar livre

Natureza

Uma boa opção é conhecer a Ilha Wekiva, no rio Wekiva. Esse lugar proporciona um local de relaxamento por apenas US$ 1. Os visitantes podem desfrutar de um dia com música ao vivo, mergulhos nas águas frias e jogos de vôlei.

Outra alternativa é o Blue Spring State Park. Localizado ao norte de Orlando, é possível ver os peixes-boi da Flórida de perto. Os animais tendem a aparecer mais no inverno e início da primavera.

Trilhas e parques

A cidade ainda tem quilômetros de trilhas para fazer caminhada ou um passeio de bicicleta. Além disso, os visitantes podem ir ao Lago Eola Park. Neste parque é possível realizar piqueniques, ver alguns cisnes, ir a um concerto gratuito no anfiteatro ou ver a fonte que dança jazz das 20h às 21h.

