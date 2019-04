Apenas grupo Comunicação tem deflação no IPCA-15 de abril, revela IBGE

25/04/2019 | 10:11



Apenas um dos nove grupos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou deflação em abril, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As famílias gastaram 0,05% menos no mês com Comunicação, puxada pela queda de 0,29% no telefone fixo. Houve redução média de 7,50% no valor das tarifas de fixo para móvel, a partir de 25 de fevereiro. Já o item correio subiu 2,19%, devido ao reajuste de 13,90%, em vigor a partir de 06 de março, em um dos serviços no Rio de Janeiro.

Três grupos foram responsáveis por cerca de 85% da taxa de inflação de 0,72% registrada pelo IPCA-15 em abril: Transportes (aumento de 1,31% e contribuição de 0,24 ponto porcentual), Alimentação e Bebidas (alta de 0,92% e impacto de 0,23 ponto porcentual) e Saúde e Cuidados Pessoais (alta de 1,13% e impacto de 0,14 ponto porcentual).

O resultado do grupo Saúde e Cuidados Pessoais foi influenciado pelo encarecimento de 2,61% na higiene pessoal, com impacto de 0,07 ponto porcentual. O destaque foram os perfumes, que haviam subido 0,49% em março e aceleraram para 6,94% em abril. Também houve pressão dos remédios, com alta de 0,72%, refletindo parte do reajuste anual, em vigor desde 31 de março, cujo teto é de 4,33%.

Os demais aumentos ocorreram nos grupos: Habitação (0,36%), Vestuário (0,57%), Artigos de Residência (0,41%), Despesas Pessoais (0,12%) e Educação (0,06%).