Proposta encaminha intérprete de Libras para gestantes

da Redação



25/04/2019 | 07:00



Projeto de lei que trata da garantia de inclusão social e acessibilidade a gestantes com deficiência auditiva começou a tramitar na Assembleia Legislativa. A proposta número 427/2019, protocolada pelo deputado Thiago Auricchio (PR), tem objetivo de assegurar o direito a intérprete de Libras no acompanhamento de pré-natal e no trabalho de parto.

“A gravidez é um dos momentos mais emocionantes na vida de qualquer pessoa e com a pessoa com deficiência não é diferente. O que vemos hoje é a dificuldade que elas têm no atendimento pré-natal e até mesmo da emoção do trabalho de parto devido à ausência dessas profissionais que conseguem detalhar precisamente o que está ocorrendo e os procedimentos a serem adotados durante a gravidez. Nosso objetivo é garantir um parto humanizado e que elas possam sentir e vivenciar esse momento plenamente”, argumentou o republicano, que debuta na Assembleia Legislativa.

A proposta foi apresentada no último dia 9 e atualmente está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, da qual o próprio Thiago faz parte. O grupo vai analisar, por exemplo, eventual vício de iniciativa da matéria em trâmite por gerar custos ao Estado. A legislação prevê que todos os estabelecimentos públicos de saúde deverão proporcionar à pessoa com deficiência auditiva gestante o direito a uma intérprete.

“A ideia é criar um canal efetivo de diálogo entre paciente, médicos e enfermeiros, promovendo inclusão social. Temos alguns exemplos disso no Brasil e a emoção sentida por essas mães é extremamente recompensadora e motivadora. São Paulo é um Estado pioneiro e precisa garantir esse direito ao seu cidadão. É nosso dever com a sociedade”, pontuou o deputado.

O acompanhamento da intérprete desde o pré-natal contribuiria para que a gestante se sinta mais segura, conseguindo se comunicar com toda equipe médica, além de proporcionar à gestante um efetivo conhecimento de todo procedimento médico a ser realizado durante a gravidez. “Nosso mandato terá total atenção e foco com a inclusão social e o direito da pessoa com deficiência. Assumo esse compromisso com essa luta diária. Vamos abraçar essa causa com extrema dedicação”, concluiu Thiago.