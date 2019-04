S.Bernardo entrega sede do Caps Farina com expectativa de dobrar atendimento

Natália Fernandjes

do Diário do Grande ABC



25/04/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo oficializou, na manhã de ontem, a entrega das novas instalações do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Farina, no bairro Nova Petrópolis. A expectativa da administração é mais do que dobrar o número de atendimentos, passando dos atuais 1.000 para cerca de 2.500 a cada mês. O investimento na obra foi de R$ 2,32 milhões, com recursos do Ministério da Saúde.

A partir de agora, a unidade deixa de funcionar em imóvel alugado na Rua Vicente Galafassi, 110, Nova Petrópolis, e passa a atender em prédio municipal, na Avenida Wallace Simonsen, 1.900, no mesmo bairro, longe cerca de um quilômetro. O horário de atendimento é das 7h às 19h, além de regime 24 horas para os pacientes fixos.

O espaço é especializado no acompanhamento de pacientes com mais de 18 anos que apresentam transtornos mentais graves e persistentes.

Conforme o prefeito Orlando Morando (PSDB), o Caps Farina é referência para moradores dos bairros Nova Petrópolis, Baeta Neves, Petroni e Vila São Pedro, abrangendo periferia e Centro. “Temos a maior rede de atenção psicossocial do Grande ABC e uma das maiores do Estado de São Paulo na relação capacidade de atendimento e número de habitantes por entendermos que é um serviço essencial e necessário.”

O novo imóvel possui área de 2.680 metros quadrados, dispondo de seis salas de atendimentos individuais, duas salas de atendimento coletivo, enfermaria, posto de coleta de exames, quatro dormitórios com dois leitos e banheiro adaptado, além de sala de jogos, sala de convivência, sala de reuniões para 30 pessoas, cozinha, refeitório e estacionamento. “Estamos entregando um equipamento digno e confortável para quem trabalha e para quem é atendido”, observa o chefe do Executivo.

O equipamento está localizado nas proximidades do Parque Chácara Silvestre, onde os pacientes poderão fazer atividades de lazer durante o dia. A unidade é atendida por 11 linhas de ônibus, facilitando o acesso de quem vem de bairros adjacentes.

Secretário de Saúde da cidade, Geraldo Reple observa ainda que o número de funcionários da unidade será ampliado dos atuais 25 para 35 profissionais, entre médicos psiquiatras, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, monitor de oficina terapêutica, equipe de enfermagem e do setor administrativo.

O município dispõe de nove Caps e, conforme Reple, embora atenda a demanda, está sendo construída unidade na região do Jardim Silvina – investimento de R$ 1,8 milhão. “Temos 50% da obra concluída e acreditamos que até o fim do ano ela estará concluída.”

Os investimentos, reforça Reple, são resultado de política de saúde mental que alia o tratamento do paciente a ações voltadas para a sua vida, como capacitação para o mercado de trabalho. “Temos uma rede estruturada e que serve de exemplo para o País.”