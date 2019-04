24/04/2019 | 07:14



Estreia nesta quarta-feira, 24, às 22h40, no Discovery Home & Health, um novo programa para os amantes da confeitaria: O Mestre dos Bolos: Hollywood. Nos episódios de 30 minutos, vemos Duff Goldman, que acaba de inaugurar uma confeitaria em Los Angeles, frequentada por celebridades, e sua equipe às voltas com bolos elaboradíssimos - que se movimentam sob comandos de controle remoto, que dão vida a personagens, que interagem com convidados. No programa de hoje, eles terão de construir uma maquete comestível de um hotel de luxo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.