Em fotos: conheça as capitais dos estados brasileiros

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



24/03/2020 | 07:48



Rio de Janeiro e São Paulo são algumas das cidades mais visitadas por turistas no País. Quem deseja sair desta ponte aérea e curtir outros lugares pode explorar as capitais dos estados brasileiros. No total, são 26 cidades, além do Distrito Federal.

Capitais dos estados brasileiros