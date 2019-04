Ana Cañas faz show gratuito na Pinacoteca

Miriam Gimenes



24/04/2019 | 07:57



A Pinacoteca de São Paulo (Praça da Luz, 2) apresenta hoje, às 19h30, show inédito da cantora Ana Cañas. O evento marca a estreia da Série Goodyear Jazz na Pina e tem curadoria de André Guilger, do Bar Madeleine, um dos mais tradicionais de jazz da cidade.

A cantora fará versões jazzy de músicas conhecidas de seu repertório e releitura de faixas essenciais em sua formação. Acompanhada de Marco da Costa (bateria), Fabá Jimenez (guitarra) e Marcelo Cabral (baixo acústico), Cañas levará ao palco releituras dos sucessos que marcaram sua carreira, como Tô na Vida; faixas de seu novo álbum, TODXS, incluindo Declaro My Love, Eu Amo Você e Tua Boca e canções icônicas como Feeling Good, My Funny Valentine e Summertime. “Revisitar meus primeiros anos como cantora de jazz da noite paulistana é uma alegria, além de versar canções autorais e atuais no formato jazzy. Vai ser divertido e o espaço é maravilhoso. Eu amo a Pinacoteca. Um lugar muito importante para cidade de São Paulo, onde a cultura, as artes plásticas e a música são oferecidas de forma democrática e plural”, diz Ana.

Nos dias de apresentação musical, como hoje, o museu estenderá o seu horário até o início de cada show para que o público possa visitar as exposições em cartaz. Os ingressos são gratuitos após as 17h.