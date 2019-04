Polícia prende homem que confessou ter matado criança em Mongaguá (SP)

23/04/2019 | 10:05



A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira, 22, um homem que confessou ser o autor da morte da menina Kauane Crishiny Soares Rodrigues, de 6 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira, 17, em Mongaguá, cidade do litoral de São Paulo. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias e a motivação do assassinato.

Com ajuda de cães farejadores, a polícia encontrou na noite desta segunda-feira, 22, o corpo da menina seminu em uma vala, numa região de mata próxima à casa onde a criança morava com a mãe e o irmão.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande, responsável pela região, onde serão realizados exames que vão determinar se a menina foi também abusada sexualmente.

Kauane Crishiny desapareceu de dentro de casa enquanto dormia na madrugada de quarta-feira, dia 17. Por volta das 2h, a mãe notou a ausência da filha e percebeu que a porta da frente da casa estava aberta. O imóvel localiza-se na avenida Governador Mario Covas Júnior, no bairro Parque Marinho, próximo da plataforma de pesca de Mongaguá.

Em mensagem no Facebook, a prefeitura da cidade informou que as buscas pela garota chegaram ao fim e prestou condolências à família.