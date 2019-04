Novo Lexus UX 250h é lançado no Brasil; preços começam em R$ 170 mil

Leo Alves



23/04/2019 | 09:18

Primeiro SUV compacto da marca, o novo Lexus UX 250h foi lançado no Brasil. O modelo está disponível em três versões, com preços entre R$ 169.990 e R$ 209.990. Todos os modelos utilizam um propulsor híbrido que combina um motor 2.0 a gasolina com um elétrico. Juntos, eles rendem 181 cv.

Equipamentos e versões: Lexus UX 250h

Todas as versões contam com ar-condicionado dual zone, sistema de ignição do motor por botão, e sistema Smart Entry — trava e destrava as portas dianteiras e o porta-malas por meio de um sensor localizado na porta do motorista.

A seguir, confira os itens que são exclusivos em cada versão.

Dynamic – R$ 169.990

Conta com acabamento interno na cor preta, computador de bordo com visor LCD em TFT de sete polegadas, sistema multimídia de sete polegadas, seis alto-falantes, assistente de curvas ativo (ACA), controle de estabilidade, lanternas traseiras em LED, pneus run-flat, e bancos dianteiros com ajustes elétricos como principais equipamentos.

Luxury – R$ 189.990

Além dos itens da versão anterior, acrescenta faróis de LED com três projetores, sistema de ar-condicionado nos bancos dianteiros, revestimento em couro nos encostos e assentos, porta-malas com abertura interna e fechamento elétrico, além do sistema de abertura hands free, carregador de celular sem fio, ajuste elétrico da coluna de direção em altura e profundidade, sistema multimídia de 10,3 polegadas, e oito alto-falantes.

F-Sport – R$ 209.990

Versão mais completa do modelo, é equipada com os itens da Luxury e mais o painel de instrumentos digital de oito polegadas, head-up display, paddle shifts para a troca de marcha, suspensão adaptativa variável, rodas de alumínio de 18 polegadas, grade com estilo colmeia, e para-choques diferenciados.

Essa configuração também conta com bancos dianteiros esportivos, volante e câmbio revestidos em couro, além de soleiras pedais e apoio para os pés em alumínio com detalhes em borracha.