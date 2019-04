Millena Machado é embaixadora de evento sobre arte e saúde auditiva

22/04/2019 | 12:39



A apresentadora Millena Machado, que fez sucesso ao comandar por sete anos o programa Auto Esporte, da Globo, foi escolhida para ser embaixadora do Ear Parade, evento que une arte urbana à saúde auditiva. O projeto é uma idealização do otorrinolaringologista Ricardo Bento, em parceria com a Fundação Otorrinolaringologia.

A exposição terá esculturas gigantes em formato de orelha, que serão pintadas por grandes artistas e colocadas à mostra. As pinturas serão feitas ao vivo no Shopping Frei Caneca, na área central da capital paulista, entre os dias 22 de abril e 20 de junho, seguindo expostas no local até 23 de julho. As peças seguem para as ruas e praças de São Paulo entre 24 de julho e 25 de agosto.

Ao final da exposição, em 29 de agosto, será feito um leilão beneficente das esculturas para arrecadar fundos para a pesquisa de células-tronco ligadas à surdez, compra de aparelhos auditivos convencionais e implantes cocleares para a população.

Ativista pela causa surda, Millena Machado é co-criadora da campanha #surdoehquemfala, realizada em parceira com o publicitário Alexandre Peralta com o objetivo de promover a inserção de deficientes auditivos no mercado de trabalho.

A jornalista também é uma das idealizadoras do workshop A Empatia do Silêncio, que acontece dentro de empresas e convida pessoas com audição ao desafio de viver um dia como um surdo.