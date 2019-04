22/04/2019 | 11:19



Em meio à fraqueza da atividade econômica, os economistas do mercado financeiro esperam pela manutenção da Selic (a taxa básica) no atual patamar, de 6,50% ao ano, pelo menos até junho de 2020, quando a taxa subiria para 6,75% ao ano. Até a semana passada, a elevação era esperada para maio de 2020.

Conforme o Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 22, pelo Banco Central, a projeção do mercado é a de que a Selic suba ainda para 7,00% em julho do próximo ano.