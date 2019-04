Caras e coragem

Do Diário do Grande ABC



21/04/2019 | 08:48



A declaração de um dos secretários do governo de São Paulo acendeu a luz de alerta. Estava em estudos a troca do modal da Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC à Capital, do monotrilho para o BRT, que significa a adoção de um corredor de ônibus. Um paliativo, ou simulacro, não o Metrô, que é esperado pela população há mais de 40 anos.

Este Diário, que por seis décadas está ao lado da região, não poderia se calar e procurou o governador de São Paulo, João Doria, para saber qual era a intenção do Palácio dos Bandeirantes com relação ao ramal. E foi assim que no dia 21 de de março foi publicada a primeira reportagem da campanha ‘O Grande ABC Quer Metrô’. Nela, o chefe do Executivo estadual afirmou que em 90 dias (prazo que se extingue em junho) seria definido o sistema a ser utilizado.

Desde então, muitas foram as lideranças ouvidas pela equipe de reportagem. Políticos, empresários, esportistas, religiosos, profissionais liberais, artistas e uma série de outros profissionais, todos eles favoráveis ao Metrô. Além deles, o jornal abriu espaço também para quem mais precisa de um bom sistema de transporte, que são os usuários. Neste primeiro mês, quase 200 pessoas foram entrevistas e tiveram suas fotos e frases em defesa do Metrô publicadas.

Gente das sete cidades e até mesmo da Capital. Cidadãos que trabalham, geram riquezas, estudam, vivem e votam no Grande ABC. Indivíduos que estão cansados de esperar pelo Metrô e que, talvez por isso, deram cara a essa campanha, que não é do Diário, e sim do Grande ABC.

Neste período ocorreram avanços significativos. Um deles foi a defesa do tema na tribuna da Assembleia Legislativa. Outro, o Consórcio Intermunicipal pleitear duas cadeiras no grupo que estuda o modal a ser implantado, pois antes apenas técnicos das secretarias de Transportes e de Governo faziam parte.

O Grande ABC quer Metrô. Essa frase permanecerá forte nas páginas deste Diário. Até que o objetivo finalmente seja alcançado.