Confira as principais notícias da semana - 15 a 21 de abril

Catedral de Notre-Dame, na França, é vítima de incêndio

Considerada uma das igrejas mais famosas do mundo, a catedral de Notre-Dame, na França, foi parcialmente destruída por conta de incêndio que tomou conta do local na segunda-feira (15). A polícia do país trata o caso como acidente e ainda não se sabe o real motivo do fogo. Um bombeiro ficou gravemente ferido, mas não houve nenhuma morte no acidente.

Apesar da destruição, a estrutura do prédio foi salva e não corre risco. Um dos símbolos da cidade de Paris, a igreja levou 180 anos para ser finalizada, sendo restaurada diversas vezes e responsável por atrair por volta de 13 milhões de turistas por temporada. Diversas campanhas de doação já começaram a juntar fundos para serem investidos na necessária reforma, incluindo ações de empresas, bilionários e até do time de futebol PSG (Paris Saint-Germain), do atacante brasileiro Neymar. Segundo o presidente da França, Emmanuel Macron, o processo para finalização das obras deve levar até cinco anos.

A catedral de Notre-Dame ficou mundialmente famosa com a ajuda do universo cultural. O poeta e escritor francês Victor Hugo (1802-1885) fez do prédio cenário principal do Notre-Dame de Paris (1831), mais tarde rebatizado de O Corcunda de Notre-Dame. A história serviu de base para o desenho de mesmo nome feito pelos estúdios Disney em 1996, sendo uma de suas versões mais conhecidas e tendo o personagem Quasímodo, que morava dentro do local, como protagonista.

GAMES

Revista revela detalhes do possível PlayStation 5

Foram revelados detalhes sobre o PlayStation 5, nome não oficial. O norte-americano Mark Cerny, arquiteto do sistema da Sony, deu entrevista para a revista Wired, dos Estados Unidos, especializada na cobertura de tecnologia, na qual apresentou informações sobre o futuro console.

Segundo ele, o projeto será compatível com jogos lançados para PlayStation 4 (também liderado por Cerny), terá tecnologia de som 3D e contará com capacidade de renderizar imagens em ultra-alta definição. O lançamento do videogame não irá ocorrer neste ano. Ainda sem data definida.

SAÚDE

Registro de sarampo aumenta 300% no mundo

Casos de sarampo espalhados pelo planeta aumentaram 300% entre janeiro e março em relação ao mesmo período de 2018. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), foram registrados 112.163 casos em 170 países contra 28.124 casos em 163 países. A instituição alerta para o fato de que menos um em cada 10 seja divulgado.

Apesar dos dados mundiais negativos, o Brasil mostrou menos relatos sobre a doença entre os três primeiros meses da temporada atual: 48 (todos em março) contra 82 do ano passado.