Espetáculo reflete sobre o verdadeiro papel do palhaço

Miriam Gimenes



19/04/2019 | 07:22



Tem quem ame, tem quem odeie. O fato é que o palhaço é personagem que desperta paixões no público há tempos, sempre com o foco de fazer sorrir. É sobre esse papel que se trata o espetáculo Palhaços, que será apresentado hoje e amanhã no palco do Teatro do Sesi São Bernardo, às 20h. O texto da peça foi escrito em 1970 por Timochenko Wehbi e a direção é de Alexandre Borges.

O palhaço Careta, interpretado pelo eterno trapalhão Dedé Santana, é craque no humor, embaixador do circo e traz toda a poesia necessária para o seu habitat natural. O encontro entre Careta (Dedé Santana) e Benvindo (Fioravante Almeida) é um convite para o público ver de perto o essas duas figuras opostas, que se desnudam e refletem sobre suas escolhas.

Os dois passam a se provocar, a desestabilizar suas crenças e valores, e questionam a vida e a sua própria existência de uma maneira espirituosa, opondo o palhaço profissional ao palhaço da vida.

Dedé Santana interpreta com propriedade. Fruto de família de circenses – é filho de Oscar Santana, era o palhaço Picolino e a contorcionista Ondina Santana – entrou pela primeira vez em um picadeiro no colo da mãe. Aos 7 anos já era palhaço e chegou até a participar do globo da morte.

Palhaços – Teatro. No Sesi São Bernardo – R. Vitória Maria Medice Ramos, 330. Hoje e amanhã, às 20h. Entrada gratuita.