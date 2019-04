Musical é inspirado em obra de Antonio Vivaldi

Miriam Gimenes



18/04/2019 | 07:38



O musical O Inverno e a Primavera da Alma, inspirado no concerto do compositor clássico italiano, Antonio Vivaldi e músicas de Tito Bello, será apresentado no domingo e dia 28, às 11h30, no Teatro J.Safra (Rua Josef Kryss, 318), em São Paulo.

Por meio da trajetória da personagem Bella, o espetáculo aborda a natureza humana, correlacionando os estados da alma com as estações do ano em narrativa poética-teatral.

No elenco, Andrea Fray faz o papel da Bella, Vitória Ferreira atua como Anjo e Tito Bello faz ele mesmo. Destaque para a Camareta Magistral, que apresentará os concertos e sonetos de Vivaldi sob regência do Maestro Celso Franchini e atuará também como voz da força inconsciente da personagem principal, fortalecendo o conceito do espetáculo. Os ingressos custam R$ 10.