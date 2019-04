Conheça os 10 maiores aviões do mundo

Leo Alves



17/04/2019 | 16:18

Com 30 anos de estrada, o Antonov AN-225 ainda lidera o ranking dos maiores aviões do mundo. Projetado pela União Soviética para ser o transportador do ônibus espacial soviético, assumiu a função de ser um cargueiro monumental após o programa espacial fracassar e acontecer a dissolução do país comunista. Ele é capaz de transportar cerca de 250 toneladas ao longo de seus 84 metros de comprimento, utiliza seis motores e tem 88,4 metros de envergadura de asa.

Porém, ele não é o único gigante dos ares. Na galeria a seguir, confira as 10 maiores aeronaves do mundo. A lista inclui cargueiros, aviões de passageiros e modelos militares. Para determinar as posições do ranking, o comprimento foi levado em consideração.

10 maiores aviões do mundo