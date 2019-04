Justiça de Mauá nega de novo pedido para barrar impeachment de Atila

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



16/04/2019 | 18:39



A Justiça de Mauá negou de novo, na tarde desta terça-feira, pedido do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), para anular um dos processos de impeachment que tramitam contra ele na Câmara, o que trata de suposta vacância do posto. O juiz Thiago Elias Massad, da 2ª Vara Cível do município, não acatou os argumentos da defesa do socialista e decidiu extinguir o processo sem apreciar o mérito. Na prática, impôs nova derrota jurídica a Atila e permitiu a tramitação da denúncia, a dois dias de os pareceres pela cassação do socialista irem a plenário - a votação será na quinta-feira, às 10h.

O juiz também afastou o pedido da defesa de Atila para afastar os vereadores do processo porque, segundo o prefeito, também são investigados pela Operação Trato Feito - são acusados de receber Mensalinho do governo em troca de apoio político. "O impetrante, no mérito dos processos de cassação deflagrados, nega, taxativamente, a prática de atos, bem como envolvimento em esquemas de corrupção. Ora, em se admitindo, por hipótese, ser verdadeira a alegação referente à inexistência de tais práticas, por conclusão lógica, não se há de falar em suspeição ou impedimento dos parlamentares locais para julgá-lo, pois, repita-se, o impetrante sempre negou a ocorrência de qualquer ato de corrupção,bem como, à evidência, por consequência, nunca reconheceu a ocorrência de pagamento aos vereadores locais", diz trecho da decisão.

Atila também tenta brecar a denúncia que trata de quebra de decoro, mas ainda não há desfecho para esse processo.