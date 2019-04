Grupo Semente Cristal faz show gratuito na região no domingo

Vinícius Castelli



17/04/2019 | 07:27



Uma mistura de poesias e a sugestão de reflexão. É isso o que toma conta do trabalho do grupo musical da região Semente Cristal, que se apresenta no Sesc Santo André domingo, a partir das 17h.

Na estrada há 11 anos, o conjunto aproveita a oportunidade para mostrar composições próprias e mantras – (poemas cantados de forma repetitiva que geram relaxamento e induzem a um estado de meditação) – tradicionais. Suas canções misturam as notas suaves do sitar e as melodias das flautas,

Formado por Adriano Porto (vocais, harmônio, sintetizadores e violão), Rodrigo Olivério (flautas), Caio Oliveira e Daniel Puertorico (atabaque, djembê, cajon, e derbak), Rafael Moreno (contrabaixo), Fábio Kideshi (Sitar) e Jacksom Humberto (guitarra solo e bandolim), o Semente Cristal aposta também, há dois anos, em composições que caminham pela new wave (gênero musical que surgiu nos anos 1970.



Semente Cristal – Música. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Telefone: 4469-1311. Domingo, a partir das 17h. Entrada grátis.<EM>