Bruna Marquezine critica post polêmico sobre traição

14/04/2019 | 12:11



Bruna Marquezine vem mostrando que está cada vez mais empoderada. A atriz criticou, no Twitter, no domingo, dia 13, um vídeo que está viralizando nas redes sociais sobre traição.

No clipe, uma mulher recita um textão sobre ser corna:

Tá rindo porque ela é corna? Ok, tudo bem. É corna, mas dorme com ele todos os dias, dirige o carro dele, ele dirige o carro dela, frequentam a família um do outro, tem sonhos, projetos, problemas, alegrias, mas enfrentam juntos, um dando força pro outro. (...) Depois ele vem todo obediente, fazendo tudo que ele mandar? E você? É apenas a necessidade fisiológica dele. (...) Se valorize mulher, o amor próprio é o primeiro de todos os amores. (...) Jamais se sinta plena destruindo a felicidade dos outros por capricho (...).

Bruna disparou: Ah pronto. A cara nem arde, né?

Os seguidores dela concordaram com o posicionamento, e também comentaram:

Amei a parte do amor próprio, mas fiquei na dúvida. A mulher traída não tem amor próprio, só a amante que tem de ter?

Um absurdo atrás do outro e no final ainda pede para a mulher se valorizar! Insano demais pra mim!