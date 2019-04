Após 17 anos, 6º DP passa a funcionar 24 horas em Santo André

Aline Melo

13/04/2019



Após 17 anos de espera, o 6º DP (Distrito Policial) de Santo André vai passar a funcionar 24 horas. O equipamento integra o Quarteirão da Segurança, inaugurado ontem, na Vila Mazzei. Além do atendimento da Polícia Civil, a unidade conta com inspetoria da GCM (Guarda Civil Municipal) e atendimento social.

O prédio, de propriedade da Prefeitura, foi reformado pela administração municipal ao custo de R$ 823 mil. O secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano, lembrou que, desde 2002, quando o equipamento foi construído, com recursos do governo federal, era aguardado o decreto do governo estadual mudando a classe do DP e autorizando o funcionamento por 24 horas. “Não houve, neste meio-tempo, o envolvimento político necessário”, explicou.

O Quarteirão da Segurança é um projeto piloto que integra serviços de segurança pública com atendimento social, inspirado no modelo dos antigos CICs (Centros Integrados de Cidadania). “Essa região não contava com delegacia 24 horas e, muitas vezes, isso acaba fazendo com que a pessoa não registre o boletim de ocorrência. Esse novo equipamento, além de aumentar a sensação de segurança da população, vai melhorar o mapeamento de índices criminais e as operações que são realizadas de forma integrada”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Com a atuação do 6º DP por 24 horas, o 4º DP, na Rua Catequese, no bairro Jardim, voltará a ter expediente das 8h às 19h. O 1º DP, na Xavier de Toledo, no Centro, e o 2º DP, na Rua Angatuba, Vila São Pedro, também vão funcionar ininterruptamente.

Titular do 6° DP, o delegado Luiz Henrique Ribeiro Archote destacou que as novas instalações melhoram as condições de trabalho dos profissionais e, consequentemente, qualificam o atendimento à população. Sobre o serviço de equipe social – inicialmente vai estar no local durante 24 horas, mas pode atuar também em regime de plantão, de acordo com a demanda –, Archote avaliou que é uma medida para potencializar o trabalho da polícia. “Muitas vezes, chegam até nós problemas que não são casos de polícia, mas questões sociais. Isso vai ajudar a resolver a situação quando não houver necessidade de investigação ou registros de ocorrências”, completou.

O secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delcir, destacou que, dos 200 mil moradores da região onde o equipamento está sendo inaugurado, cerca de 85 mil estão em situação de vulnerabilidade. “Poderemos fazer uma triagem junto à Polícia Civil para identificar quais são, exatamente, as vulnerabilidades e as necessidades da população”, pontuou.

Foram investidos R$ 823 mil na readequação dos três andares. Houve desde revisão e troca da instalação elétrica e hidráulica, serviços de pintura e paisagismo, construção de novos acessos, reconstrução do telhado até instalação de carceragem temporária para ocorrências. O Quarteirão da Segurança, dentro desta nova proposta, vai otimizar ainda a atuação dos guardas-civis municipais, que reduzirão os deslocamentos para outros distritos policiais na apresentação de ocorrências.

Prefeitura prevê inaugurar mais dois equipamentos até o ano que vem