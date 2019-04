Ramalhão e Netuno iniciam decisão

Anderson Fattori



13/04/2019 | 07:00



Santo André e Água Santa começam a decidir hoje qual será o representante do Grande ABC na elite do Campeonato Paulista de 2020. Os clubes se enfrentam às 15h, no Estádio Bruno Daniel, no primeiro confronto da semifinal da Série A-2 – a partida de volta será dia 21, às 11h, em Diadema. Como os finalistas do torneio garantem o acesso para a Primeira Divisão, o clássico é visto como verdadeira decisão.

A partida deve atrair grande público. A torcida do Santo André esgotou ontem a carga de 3.740 ingressos promocionais que permitia a troca de duas garrafas PETs por um bilhete. Agora, quem quiser assistir ao duelo terá de comprar a entrada, que custa R$ 20, mas o torcedor que estiver com a camisa do Ramalhão pagará R$ 10. A bilheteria do Bruno Daniel vai abrir às 13h e a recomendação é que os fãs cheguem cedo para evitar filas.

Os torcedores que trocaram as garrafas ficarão na arquibancada Leste (nova). Na Oeste (antiga), apenas quem comprar bilhetes e também idosos com mais de 60 anos e crianças com menos de 12 anos, que têm entrada gratuita.

O Água Santa também terá apoio. A diretoria do clube comprou a carga máxima de 1.089 bilhetes para o setor visitante, que também fica na arquibancada Oeste e repassou aos torcedores por R$ 10. Quem comprar o bilhete terá direito aos ônibus que sairão das torcidas Aquáticos e Tubarão Azul.

O Santo André encerrou ontem a preparação para o jogo em alto-astral. Os jogadores disputaram o tradicional rachão. A novidade foi a presença do lateral-esquerdo Dênis Neves, recuperado de dores nas panturrilhas, que está confirmado entre os titulares. O volante Fabrício e o atacante Carlos Alberto também participaram da atividade, mas, em busca de melhor condicionamento, podem ficar no banco de reservas.

Quem conhece muito bem o Água Santa é o volante Jhonnattan, que defendeu o Netuno em 2017 e por pouco não subiu o time. “Quando estive lá fizemos a melhor campanha da primeira fase e perdemos na semifinal para o Bragantino nos pênaltis. Eles são favoritos pela campanha que fizeram, mas estão pressionados e nós, com humildade, vamos em busca do acesso”, comentou ele, que destaca a vantagem de atuar em casa. “Chegamos onde queríamos, na briga pelo acesso. Vamos jogar ao lado da torcida, que sempre nos apoiou até o fim e esperamos dar essa vitória para eles.”

No Netuno, o técnico Márcio Ribeiro não permitiu a presença da imprensa na última atividade. Ele não terá o atacante Dada, que passou por cirurgia no apêndice. O volante Diogo Marzagão é dúvida, com lesão muscular.

O goleiro Paes, que deve retomar a condição de titular nesta partida, explicou o sucesso do Água Santa até aqui. “Acho que o elenco foi muito bem montado, trabalho benfeito desde novembro e também há união no grupo. Muito gratificante chegar na semifinal da A-2. Espero que essa próxima fase seja ainda melhor e mais importante na luta pelo acesso”, disse o arqueiro, cedido pelo São Caetano.