O que fazer em Xangai, cidade do GP da China

Leo Alves



12/04/2019 | 08:18

Há muito o que fazer em Xangai, maior cidade da China. Neste final de semana, a metrópole recebe o GP chinês de Fórmula 1 pela 16ª vez. E será uma prova histórica, já que este será o milésimo grande prêmio da categoria. Sendo assim, se estiver por lá nos próximos dias, não deixe de visitar o autódromo.

A prova estreou na Fórmula 1 em 2004, com Rubens Barrichello, então na Ferrari, vencendo a primeira corrida. O brasileiro é até hoje o único piloto do País a subir no degrau mais alto do pódio chinês. O maior vencedor é pentacampeão Lewis Hamilton, que triunfou em 2008 e 2011, enquanto corria pela McLaren, e em 2014, 2015 e 2017, já pela Mercedes, seu time atual.

O que fazer em Xangai: dicas



Por ser uma grande metrópole, não faltam bons programas na cidade. Para quem adora uma boa compra, uma opção é a Rua Nanjing. O principal calçadão da cidade na região, que também abriga lojas de grife e de eletrônicos.

Xangai é uma cidade moderna e repleta de arranha-céus futuristas, que espetam o céu e formam um lindo skyline. Porém, seu lado histórico ainda pode ser visto em algumas partes. Algumas poucas construções mais verlhas podem ser vistas na Cidade Antiga de Xangai. É possível aproveitar os prédios e templos por lá, assim como os casebres do período de fundação da metrópole.

Por ser um local completamente globalizado, Xangai tem até mesmo um pedaço que remete aos Estados Unidos. Trata-se do Disneyland Parkm que leva as atrações da terra do Mickey para o território chinês.

Culinária

Há muita variedade também na gastronomia da cidade chinesa. Um dos pratos mais populares nas ruas de Xangai é o caranguejo, servido em diversas barracas. Uma espécie de pão cozido no vapor, o xiaolongbao, também faz sucesso na cidade. Se os sabores da China não caem bem, há diversas redes de fast food para quem prefere algo mais conhecido.

Museus automotivos

