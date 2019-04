Avianca só voa em Cumbica se pagar taxa até as 17h

12/04/2019 | 07:22



A Avianca Brasil tem até as 17h desta sexta-feira, 12, para garantir os voos no Aeroporto de Guarulhos no fim de semana. Nessa quinta-feira, 11, a empresa foi notificada pela concessionária GRU Airport de que só poderá fazer decolagens no terminal mediante o pagamento à vista das tarifas. As operações até às 23h59 desta sexta foram pagas na quinta.

A notificação segue-se a de operadoras de outros aeroportos ao longo desta semana, alguns dos quais a companhia atendeu ao pedido de pagamentos das tarifas à vista, para permitir decolagem e aterrissagem dos voos. A Avianca Brasil tem mantido suas operações com recursos vindo de empréstimos obtidos da gestora americana Elliott, o maior credor da empresa em recuperação judicial, assim como de suas concorrentes, Azul, Gol e Latam.

Inquérito

Na quarta-feira, foram colhidos os primeiros depoimentos de funcionários da Vinci Airport, que acusa a Avianca Brasil de apropriação indébita dos valores recolhidos a título de taxa de embarque, segundo o advogado criminalista Leonardo Magalhães Avelar, do escritório Cascione Pulino Boulos.

A concessionária entrou na Justiça com uma queixa crime contra a companhia aérea pelo fato dela não repassar as taxas aeroportuárias desde julho, que somavam R$ 9 milhões. Depois dos funcionários da Vinci, o dono da companhia aérea José Efromovich e outros executivos serão intimados para depor nos próximos dias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.