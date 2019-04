GM anuncia que vai desenvolver novo sedã, mas não divulga local

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/04/2019 | 07:31



A GM informou ontem que desenvolve nova família global de veículos que será destinada a 40 mercados, incluindo países da América do Sul. No Brasil, a estreia acontecerá até o fim do ano, com sedã equipado com motor turbo que, possivelmente, será o Onix Sedan – modelo recém-lançado na China.

A GM, no entanto, não confirmou a nomenclatura nem revelou onde será produzido o modelo, se em São Caetano ou em Gravataí (Rio Grande do Sul). Na planta da região, hoje são fabricados quatro veículos: Onix Joy, Cobalt, Spin e Montana. E até dezembro é esperado o início da produção de quinto produto que, até então, segundo fontes do mercado, deverá ser SUV, o Tracker, hoje feito no México. Questionado, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano disse que não sabe qual será o modelo, fruto de R$ 1,2 bilhão investido entre 2014 e 2020.