Maria Beatriz Vaccari



11/04/2019 | 10:18

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, tem muitas facetas. Cada bairro conta com características e atrações diferentes, que sempre animam os roteiros dos turistas que se aventuram pela Big Apple. Rodrigo Ruas, repórter do Viagens ao Redor do Mundo, parceiro do Rota de Férias, foi conhecer o bairro do Queens. O local é um dos pontos mais diversificados da metrópole e conquista seus visitantes com belos jardins e boa gastronomia.

Passeio pelo bairro do Queens, em Nova York

No vídeo, veja um tour pelo bairro do Queens: