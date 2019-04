Veja os carros que rodavam em 2003, ano da última final entre Corinthians e São Paulo pelo Paulista

Leo Alves



09/04/2019 | 16:18

Após 16 anos de espera, o clássico entre Corinthians e São Paulo, que também é conhecido como majestoso, vai decidir o Campeonato Paulista de 2019. Além de voltarem a se enfrentar em uma final, o confronto marca o fim do jejum do time tricolor em decisões estaduais, já que desde 2003 o time do Morumbi não conseguia chegar à última fase do campeonato, enquanto que o alvinegro é o atual bicampeão da competição.

Embora estivesse há 16 anos sem ir para a final, o jejum do São Paulo no estadual é menor. Sua última conquista foi em 2005, em um torneio disputado no formato de pontos corridos.

Carros lançados em 2003

Para relembrar um pouco como foi a última final majestosa, o Garagem360 separou os carros que foram lançados no Brasil e no mundo em 2003. Confira na galeria a seguir.