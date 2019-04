Zezé Di Camargo lamenta a morte de sua cachorrinha: Neste momento só lágrimas

09/04/2019 | 09:11



Lidar com a morte de um ente querido nunca é tarefa fácil... e não importa quão velhinho seja o pet, é impossível estar preparado para dizer adeus, né? Os famosos sabem muito bem disso, e agora, infelizmente, Zezé Di Camargo passou pela situação e abriu o coração para se despedir de sua cachorrinha.

Ao postar uma foto com a pequena no Instagram, o cantor se emocionou:

Não gosto de postar coisas tristes aqui, porque acho que as pessoas possam pensar que estou querendo provocar emoção. Mas o meu dia hoje está sendo um dos mais tristes de minha vida!! Depois de um fim de semana maravilhoso, dois shows lindos em Juazeiro do Norte (CE) e Picos (PI). Voltamos para casa mortos de cansados. É de costume eu sempre passar para ver meus cachorros. Dessa vez eu não passei e fui dormir um pouco. Pensei: mais tarde vejo eles. À noite saímos para jantar e quando voltamos já estava tarde e eu não quis acordá-los. Hoje quando acordo meu funcionário aqui em casa me avisou que a Mel não estava bem. Corri pra vê-la e imediatamente mandei levar no veterinário que cuida deles. Meia hora depois recebo uma das piores notícia da minha vida. A Mel não resistiu a uma parada cardíaca!! Meus Deus, Nunca imaginei que existia tanta dor dentro de um peito!! Na despedida apertei ela junto ao meu coração e fiquei por um tempo tendo a sensação de que ela estava dentro do meu peito. Na hora da despedida dei um beijo no narizinho dela como sempre fiz e ela sempre correspondia, com uma lambidinha na ponta do meu nariz. Desta vez foi a coisa que mais desejei e não aconteceu!!! Vocês não têm noção da dor que estou sentindo, escrevendo isso aqui, agora!! Minha doce MEL!!! te amo demais!!! Mais um anjinho no céu!!! Neste momento só lágrimas...