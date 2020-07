Confira alguns veículos espaciais famosos

Lunokhod 1 e 2: não tripulados, eles foram enviados para a Lua pela União Soviética em 1970 e 1973, respectivamente |Foto: NASA

Lunar Roving Vehicle (Apollo 15): o carro elétrico foi utilizado no final do programa Apollo, entre 1971 e 1973. As três missões derradeiras contaram com a participação do veículo, que ajudava na coleta de materiais para estudos |Foto: NASA

Lunar Roving Vehicle (Apollo 16): o carro elétrico foi utilizado no final do programa Apollo, entre 1971 e 1973. As três missões derradeiras contaram com a participação do veículo, que ajudava na coleta de materiais para estudos |Foto: NASA

Lunar Roving Vehicle (Apollo 17): o carro elétrico foi utilizado no final do programa Apollo, entre 1971 e 1973. As três missões derradeiras contaram com a participação do veículo, que ajudava na coleta de materiais para estudos |Foto: NASA

Rover Opportunity e Spirit: lançados em 2004 pela NASA, as duas sondas não tripuladas tiveram como objetivo explorar Marte |Foto: NASA

Curiosity: também enviada pela NASA, esta sonda é mais recente, tendo pousado em Marte em 2012, prestando serviços até os dias atuais |Foto: NASA

Tesla Roadster: tudo bem, este não é bem um carro espacial. Porém, é o único modelo de rua em órbita. Lançado em 2018 pela SpaceX, empresa de Elon Musk, o modelo já passou a órbita de Marte, estando rumo ao cinturão de asteroides do Sistema Solar |Foto: Divulgação

Além dos modelos que estão, ou estiveram, em missão, há alguns conceitos recentes apresentados por montadoras de carro. Um exemplo é o Audi lunar quattro, apresentado pela marca em 2016 |Foto: Divulgação

Já o Toyota Pressurized Rover é mais ambicioso. Apresentado neste ano, este conceito foi desenvolvido em parceira entre a Toyota e a Agência Espacial Japonesa (Jaxa). Ele é autônomo e pretende pisar na Lua até 2030 |Foto: Divulgação

Já o Toyota Pressurized Rover é mais ambicioso. Apresentado neste ano, este conceito foi desenvolvido em parceira entre a Toyota e a Agência Espacial Japonesa (Jaxa). Ele é autônomo e pretende pisar na Lua até 2030 |Foto: Divulgação