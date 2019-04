6 motivos para conhecer o Alentejo na primavera

Beatriz Ceschim



08/04/2019 | 13:18

O Alentejo é a maior região de Portugal. Com cidades lindas, culinária espetacular e hospedagens para todos os gostos, o lugar merece uma visita sem pressa.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Na primavera, a região portuguesa fica ainda mais colorida. Por isso, confira seis motivos para visitar o Alentejo.

6 motivos para visitar o Alentejo

Divulgação Templo Romano de Évora, localizado na cidade de mesmo nome, em Portugal

1. O clima

Durante a primavera europeia, de março a junho, as temperaturas são amenas e permitem passeios tranquilos. Sem o frio extremo e o calor em excesso, essa época é ótima para andar ao ar livre e conhecer o centro histórico de Alentejo.

Divulgação Passeio de balão pelo Alentejo

2. As paisagens

O panorama de Alentejo é maravilhoso. Toda a natureza pelas cidades, o litoral e os lagos formam um conjunto de tirar o fôlego.

3. As caminhadas

Uma das práticas mais populares na região são as caminhadas. Entre as trilhas mais famosas está a Rota Vicentina, cujo percurso de 450 km circula todo o território, desde o litoral até os campos. Na primavera, os caminhos ficam coloridos, e as temperaturas são agradáveis para a atividade.

Divulgação Lago Alqueva, na região do Alentejo, Portugal

4. Os rios e lagos

Além das paisagens verdes maravilhosas, os rios e lagos da região despertam a atenção dos olhos. O Lago Alqueva e o Rio Guadiana são exemplos de lugares onde você pode aproveitar para relaxar, passear de barco ou praticar esportes.

Divulgação Porto Covo, uma vila no litoral da região

5. O litoral

Na primavera, as praias também são uma boa pedida. Nessa estação, o litoral não fica tão cheio e é ótimo para desfrutar dos dias de calor. As águas azuis e a areia dourada, cercadas por falésias, merecem uma visita para algumas fotos.

Divulgação Adega Mayor é uma vinícola que promove visitas à adega e degustação

6. As experiências em vinícolas

Uma parte fundamental no seu roteiro é o vinho. O Alentejo contém muitas vinícolas com visitação e degustação de vinho. Algumas propriedades oferecem passeios de balão, piqueniques e giros de bicicleta.