PPP da Estação Pirelli tem primeiro interessado

Aline Melo

07/04/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André recebeu manifestação de interesse de empresa interessada em realizar o projeto executivo e a obra da estação de trem da Linha 10-Turquesa que será construída em local próximo ao da antiga parada Pirelli, desativada em 2006. A parceria, que vai permitir novo ponto de embarque e desembarque no bairro Homero Thon, entre as estações Capuava e Prefeito Celso Daniel-Santo André, foi firmado entre a administração municipal e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) em janeiro. O projeto está estimado em R$ 30 milhões.

Desde que foi anunciado que a estação seria reinstalada, em 2017, a administração busca empresas interessadas em participar do projeto, que inclusive passou por alterações para se tornar mais atrativo. “Vamos desenvolver o melhor projeto e buscar as parcerias necessárias para a construção da estação, que reorganizaria o fluxo das linhas municipais, desafogando especialmente o Centro da cidade”, declarou, à época, o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O presidente da CPTM, Pedro Moro, destacou que a companhia dará todo o suporte técnico necessário para a execução do projeto executivo. “Sabemos que existe interesse de grupo empresarial e estamos tentando fazer tudo no menor tempo possível”, afirmou, sem, no entanto, definir prazo para conclusão da fase de projeto e início de obras. A estação – cujo nome ainda não foi definido, mas se especula que poderia ser Estação Atrium, por estar próximo ao shopping de mesmo nome, ou Estação ABC – vem sendo anunciada desde 2014, quando chegou a ter o valor orçado em R$ 300 milhões.

A Prefeitura não informou qual foi a empresa que apresentou manifestação de interesse, nem se é um grupo da cidade e/ou da região. Apenas relatou, por meio de nota, que “o objetivo é que a iniciativa privada execute o projeto e a obra, sem custos para o município ou a CPTM. As discussões técnicas deste projeto apresentado e de novos parceiros estão em andamento.” Ontem, a administração publicou, em Diário Oficial, novo chamamento para interessados em doar o projeto funcional e básico da obra.

A futura Estação Atrium ou ABC pode ser a primeira da região a ter áreas comerciais cedidas para a iniciativa privada, conforme anunciado pelo Diário em fevereiro. O objetivo é o de que o governo estadual consiga, dessa forma, ampliar a capacidade financeira para investimentos, como troca de composições e melhorias estruturais no ramal.

REFORMAS

Atualmente, três estações da Linha 10-Turquesa passam por obras de reforma e acessibilidade: Guapituba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O prazo de conclusão é até o fim de julho. Os projetos para melhorias das demais paradas (São Caetano, Utinga, Prefeito Saladino, Capuava, Santo André, Mauá, Mooca e Ipiranga) deve ser concluído até dezembro, com expectativa de obras em 2020. “Ainda vamos verificar a viabilidade financeira e, neste ponto, a concessão que a STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos) vem analisando pode contribuir”, destacou Moro.