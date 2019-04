E tudo começou com o trem...

Ademir Medici



A Semana Santo André começa com duas imagens distintas no tempo e no significado, ambas envolvendo o trem: a Estação São Bernardo no início do século XX e a estação em 1996.

Entre 1867 e 1996, o trem passava regularmente pela Estação de Santo André, indo ou vindo de Santos. Chamava-se: ‘Santos a Jundiaí’ dos ingleses e, depois, do sistema ferroviário nacional.

Em 1996 ocorre a última viagem de um trem de passageiros regular até Santos. Depois, entre Paranapiacaba e Piaçaguera, a degradação do sistema funicular, substituído pelo sistema cremalheira, este apenas para carga, o que ocorre entre o início dos anos 1970 e até hoje.



ESTAÇÃO SÃO BERNARDO

A Estação São Bernardo é a atual Estação Santo André, Prefeito Celso Daniel. Muitas imagens feitas, mas a que Memória hoje acolhe é inédita neste espaço, inédita para nós e também para o pesquisador Domingos Orlando, o Mingo, que a recebeu do amigo Paulo Mendes, também pesquisador.



JÁ EM 1996...

Outros pesquisadores e amantes do trem são fotografados defronte à Estação de Santo André em 30 de novembro de 1996. Aguardavam pela última descida, anunciada durante a semana. “Descida do trem rumo a Santos” que jamais ocorreu. A Rede Ferroviária simplesmente afixou um anúncio, à mão, comunicando: “Trem para Santos suprimido”.

E está suprimido até hoje. O trem de passageiros, apenas aos domingos, chega a Paranapiacaba e dali não passa. É o trem de turismo, sempre lotadíssimo. As demais linhas param em Rio Grande da Serra.



A notícia não se confirmou

O último expresso. Viagem derradeira de passageiros entre São Paulo e Santos. Data: 30 de novembro de 1996, sábado próximo. O expresso sairá da Estação da Luz às 17h com paradas em Santo André (17h20), Ribeirão Pires (17h40), Paranapiacaba (18h), Cubatão e Santos. Preço: R$ 4,50.

Os pesquisadores da memória embarcarão nas várias estações. Desembarcarão em Santos e retornarão de ônibus.

Informações: Fundação Pró-Memória de São Caetano, com José Roberto Gianello, pelo telefone 441-9008.



Triste lembrança

– Que foto é essa, Andrade?

– É a foto do ‘esperando o último trem para Paranapiacaba’. Aquele que acabou não passando. Na foto, meu filho Laerte, segurando equipamento de filmagem (Polaroid). O Laerte hoje mora na Alemanha.

‘Um país paralelo em outra dimensão’

O chefe da Economia de um país paralelo, localizado entre as dimensões da incompetência e da corrupção, esboça um sorriso após degustar camarões empanados e esvaziar algumas garrafas de vinho celestial.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 7 de abril de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 7 de abril de 1989 – ano 31, edição 7033

Manchete – Fiesp chega a 15%; sindicatos falam em parar

Transportes – Trens voltam a circular hoje após TRT (Tribunal Regional do Trabalho) julgar a greve dos ferroviários legal.

Grande ABC – Sete caminhões particulares – todos de São Caetano – foram flagrados pela fiscalização da Prefeitura de Mauá, despejando lixo e entulho num terreno atrás do Estádio Municipal.

