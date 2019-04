Um desejo, muitas vozes

Do Diário do Grande ABC



Hoje completam-se 15 dias consecutivos que o Diário iniciou campanha pelo Metrô no Grande ABC. Desde 21 de março, quando o governador João Doria afirmou que em três meses definiria como será a Linha 18-Bronze, autoridades e demais cidadãos, que cotidianamente se deslocam pela região, têm aparecido nas páginas do jornal. Todas elas com um desejo, a manutenção do projeto original, que destaca a necessidade de investimento no transporte sobre trilhos, modal esperado há mais de quatro décadas.

Neste período, ficou bem claro que a população do Grande ABC não está interessada em receber um corredor de ônibus apelidado de metrô. Este simulacro, espécie de prêmio de consolação, definitivamente não atende aos anseios das pessoas da região. Gente trabalhadora, geradora de riquezas para o País e consciente de seus direitos. Que, portanto, não irá se contentar com pouco.

No espaço que este Diário tem dado ao assunto, se pronunciaram especialistas em transportes, integrantes dos poderes Executivo e Legislativo, representantes do comércio, indústria, do esporte e até do setor religioso, todos eles com um discurso único: queremos Metrô.

Em seus 60 anos de história, este jornal sempre empunhou importantes bandeiras. Nenhuma delas tão expressiva quanto essa. A implantação de ramal do Metrô certamente impactará em diversos segmentos regionais, como tem ficado cada vez mais claro por meio das opiniões expostas. Bem como pelas reações de leitores nas redes sociais e em mensagens direcionadas à coluna Palavra do Leitor, nesta página.

Nesta primeira quinzena, avanços importantes ocorreram. O principal deles foi o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ter reivindicado duas cadeiras no grupo de estudos que irá definir o tipo de modal a ser implantado. Ou a defesa feita no plenário da Assembleia Legislativa por um dos integrantes da bancada do Grande ABC.

Até junho, quando serão finalizados os 90 dias propostos por Doria, muitas outras manifestações certamente vão ocorrer. Pois o Grande ABC quer Metrô.