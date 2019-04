Só o Brasil fala português?

Luís Felipe Soares

O Brasil não é a única nação do planeta a falar a Língua Portuguesa. Esse idioma foi implantado no passado por aqui devido ao descobrimento do País ser creditado aos portugueses, em 22 de abril de 1500. Os viajantes europeus também exploraram áreas em regiões dos continentes da África e da Ásia, fazendo com que seu costume, nos dias atuais, seja oficial em nove lugares: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e na república de São Tomé e Príncipe, além de Brasil e Portugal.

A origem da Língua Portuguesa remete ao antigo latim falado pelos italianos há muitos séculos. Os romanos invadiram a Península Ibérica, onde hoje estão Portugal e Espanha, e os árabes tomaram conta do lugar tempos depois, sendo expulsos após conflitos. Foi nesse tempo que surgiram os primeiros textos escritos no chamado galego-português. Diversas transformações ocorreram até o desenvolvimento do português moderno, por volta de 1450.

Apesar de as tribos indígenas brasileiras contarem com suas próprias línguas, a chegada dos colonos portugueses fez com que seu jeito de falar ganhasse força no território nacional. O contato com os índios e a busca por comunicação geraram certas palavras, principalmente de origem tupi, a serem incorporadas ao vocabulário geral. A pluralidade aumentou com a chegada de outras colônias, casos dos italianos e espanhóis.

Segundo levantamento da organização científica SIL International, dos Estados Unidos, a Terra conta com 7.111 idiomas espalhados. O instituto coloca o português como o sétimo mais falado, com cerca de 221 milhões fluentes. As três primeiras colocações são ocupadas por chinês (1.311 bilhão de pessoas), espanhol (460 milhões) e inglês (379 milhões).

A ideia da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa deu os primeiros passos nos anos 1980, se desenvolvendo ao longo do tempo até os dias atuais. Parte do trabalho desse grupo é fortalecer as parcerias entre as nações participantes para a difusão do idioma no planeta.

Apesar de o português ser a língua oficial do Brasil, o País também abriga cerca de 210 dialetos. Grande parte deles é falada em comunidades indígenas

