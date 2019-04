Fortes chuvas em Teresina deixam dois mortos e dezenas de casas destruídas

05/04/2019 | 07:54



As fortes chuvas que atingiram Teresina na noite desta quinta-feira, 4, destruíram dezenas casas na zona sul da cidade e deixaram ao menos dois mortos, uma idosa e uma criança. De acordo a Defesa Civil do Piauí, a água da chuva se acumulou perto do muro de contenção de um clube desativado no bairro Parque Rodoviário. O volume foi tanto que a barreira se rompeu.

Pelo menos 30 casas foram atingidas pela água e cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Algumas foram levadas para o Hospital de Urgência de Teresina.

Situação de emergência

O Climatempo informou que o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), decretou situação de emergência em razão dos problemas causados pelo excesso de chuvas nos últimos dois dias e da elevação do nível dos rios Poti e Parnaíba, que passam pela cidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira, 5, é de mais pancadas de chuva e trovoadas na região. Pela medição do órgão, em apenas quatro dias Teresina recebeu 52% da média de chuva para o mês de abril. Choveu quase 137 mm, sendo que a média mensal é de 266 mm.