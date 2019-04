Metrô impulsiona mercado de trabalho

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



04/04/2019 | 07:30



Para líderes do movimento sindical da região, a construção da Linha 18 - Bronze, que deve trazer o Metrô para o Grande ABC, vai impulsionar o mercado de trabalho. O modal é visto pelos sindicalistas, que representam trabalhadores de diferentes categorias, como importante alternativa para o deslocamento, além de impactar na criação de vagas.

Em um primeiro momento, as contratações aconteceriam na construção civil. De acordo com o presidente do ConstruMob (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), Luiz Carlos Biazi, as obras aqueceriam todo o setor. “Atualmente está tudo parado, sem expectativa de melhora. As obras que estão acontecendo são prediais e, apesar de serem lançamentos, já vêm de algum tempo”, disse. “Com o Metrô, haverá contratações, e elas vão se refletir em outras áreas.”

Para o presidente do Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário) de São Bernardo e Diadema, Admilson Lúcio da Silva, as contratações não devem acontecer somente nas obras da linha. “No ramo imobiliário, (o modal) deve puxar a construção de novos apartamentos. No começo é a obra pública e, num segundo momento, a da iniciativa privada. Eu entendo que deve gerar de três a quatro anos de desenvolvimento, principalmente no crescimento de emprego”, afirmou.

Segundo matéria publicada pelo Diário na última semana, a implantação do monotrilho da linha irá gerar a abertura de pelo menos 12,5 mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos. A informação é de relatório do Consórcio Vem ABC, responsável pelo empreendimento. A entidade projeta para meados de 2021 o auge do ritmo de contratações, com pelo menos 4.500 trabalhadores diretos atuando em canteiros de obras, ao mesmo tempo em que 8.000 postos indiretos devem ser abertos.

“A região precisa de uma maneira efetiva de deslocamento de São Paulo”, afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Caetano, Edison Luiz Bernardes. “Acredito que o governador (de São Paulo, João Doria, do PSDB) deve priorizar a construção do Metrô em vez de outro modelo. Ele é o meio mais efetivo”, disse. O Estado cogita, como alternativa ao modal, a implantação do BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus). Doria deve se posicionar definitivamente sobre o assunto em junho.

DEMAIS CATEGORIAS - Para o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira, a implantação do Metrô é fundamental. “Temos muitos trabalhadores que moram no Grande ABC e trabalham em São Paulo, e vice-versa. É uma pena que até hoje ele não se viabilizou. Melhoraria e muito o trânsito da região e da Capital, além de gerar emprego. É um investimento que merece todo o esforço.”

“Com certeza o Metrô é o meio de transporte mais rápido e confortável, além de conseguir transportar grande número de pessoas. Outras formas de transporte não aliviariam em nada o trânsito caótico”, endossou o presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart Lima.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, afirma que a obra deve impactar os investimentos da região. “A partir do momento em que a empresa está em um local com melhor infraestrutura, ela se sente com mais atrativos para se manter e investir.”

Outro ponto impactado deve ser o fretado. “Muitas vezes, o trabalhador, além de ter 6% descontados e tomar o fretado, precisa de outras conduções. O Metrô simplificaria isso”, opinou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino Martinha. “Já esperamos mais de 20 anos para uma resolução, e que agora venha o Metrô. A região merece o melhor.”

O diretor executivo do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), Carlos José Caramelo Duarte, afirmou que a obra é necessária. “É uma construção de grande porte que vai gerar empregos. Há empresas que restringem a contratação de pessoas que moram perto, e o Metrô gera essa possibilidade de deslocamento”, assinalou.