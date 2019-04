SeaWorld, em Orlando, promove corrida beneficente

Beatriz Ceschim



03/04/2019 | 13:18

O SeaWorld Orlando vai organizar uma corrida temática em 11 de maio. A prova é voltada para todos os públicos, e o circuito será dentro do parque. A competição, batizada de Furry Friends Fun Runm passará pela nova área do parque inspirada na Sesame Street, mais conhecida no Brasil como Vila Sésamo.

Informações da corrida no SeaWorld

O trajeto será de 4,8 km, e a largada é às 7h15. Durante o percurso, os corredores poderão curtir músicas divertidas e observar a paisagem e as principais atrações do parque. No fim da corrida, os participantes receberão medalhas e prêmios temáticos da Vila Sésamo. Os personagens também estarão por lá.

As inscrições antecipadas já começaram e vão até 27 de abril. O valor para participar é de US$ 35 por pessoa (R$ 135,34). Quem deixar para se inscrever de 28 de abril a 10 de maio pagará mais caro: US$ 40 (R$ 154,68).

No dia do evento, o preço da corrida será de US$ 45 (R$ 174). Para menores de 10 anos de idade, há um desconto de 10% na inscrição.

No fim da prova, os corredores e convidados poderão aproveitar o SeaWorld, com uma oferta exclusiva dos ingressos. Todo dinheiro arrecadado com a corrida será doado para a fundação Yellow Feather. A instituição tem como objetivo auxiliar crianças, por meio de projetos educacionais divertidos.

Para se inscrever, é só acessar aqui.

Confira as atrações no SeaWorld, em Orlando