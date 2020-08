Os mimos do luxuoso resort Ponta dos Ganchos

Redação

Do Rota de Férias



11/08/2020 | 14:48



Um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em Santa Catarina, é um local para quem busca relaxar. O empreendimento conta com uma programação que oferece atividades ao ar livre, com muito contato com a natureza, e tratamentos diferenciados no spa.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Programação Hotel Ponta dos Ganchos

Pela manhã, os hóspedes têm a oportunidade de aproveitar o mar da Costa Esmeralda. Os primeiros raios de sol podem servir para fazer uma trilha guiada e conhecer uma praia praticamente deserta.

De volta ao resort, a conexão com a natureza fica por conta da aula de Hatha Yoga. Essa modalidade fortalece o corpo e a mente por meio de exercícios corporais, respiratórios e mentais, além de despertar a consciência e o equilíbrio da mente e das emoções.

À beira-mar, há opções diárias para a prática de esportes náuticos. Os hóspedes podem realizar stand-up paddle e snorkeling, além de ter acesso a equipamentos de pesca e mergulho.

Durante as noites de verão, o resort oferece concertos a céu aberto. Um quarteto de cordas faz uma apresentação instrumental ao ar livre. O repertório inclui músicas clássicas e brasileiras e ocorre no espaço do Casqueiro, também envolvido pela natureza.

Divulgação Concerto com quarteto de cordas é um dos destaques das noites de verão do Ponta dos Ganchos

Spa do Ponta dos Ganchos

O Ponta dos Ganchos Spa by Sisley Paris é a última novidade do resort. Cercado por um jardim, o novo espaço oferece uma série de tratamentos para o rosto e o corpo. Os procedimentos associam a parte sensorial dos óleos essenciais e extratos vegetais ao poder da aromaterapia e das técnicas de manipulação da pele.

O spa funciona todos os dias, no horário de preferência de cada hóspede. Os bangalôs exclusivos em que as massagens são realizadas estão localizados no extremo da península do resort, em uma área privilegiada entre as três pequenas ilhas que ficam em frente à praia.