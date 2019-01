Com treinador interino, Cachorrão quer reabilitação

Dérek Bittencourt



30/01/2019 | 07:00



O EC São Bernardo parte em busca da reabilitação no Campeonato Paulista da Série A-3 com pelo menos uma novidade no time. E ela não estará em campo, mas à beira dele: Galego assume interinamente o comando, no lugar do demitido Sandro Sargentim. E o primeiro desafio será o Comercial, às 20h de hoje, no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

O Cachorrão vem de duas derrotas consecutivas, para Batatais (no Interior) e Monte Azul (no Baetão), que custaram o cargo do ex-treinador. Agora, terá de buscar fora os pontos perdidos em casa. “O tempo para trabalhar é mínimo, porque são poucos treinos. Mas a gente tem que pontuar, não é momento de pensar em jogar bonito. Às vezes para ganhar confiança temos que pontuar, e a gente vai para o jogo contra o Comercial para sair com os três pontos”, destacou Galego, que comandou o time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Ele ainda agradeceu ao clube pela chance. “A oportunidade apareceu para mim em uma situação não tão confortável, mas temos que assumir a responsabilidade. O Sandro (Sargentim) foi embora, tenho muita admiração pelo trabalho dele, mas fui solicitado pelo clube.”