Park City prepara promoções para o Carnaval

Redação



29/01/2019 | 10:18

Passar o Carnaval na neve pode ser uma saída perfeita para quem não se liga em folia. A prova disso é que destinos como Park City, localizado na estado de Utah, Estados Unidos, estão acostumados a receber brasileiros durante o período. Neste ano, muitos hotéis da região estão com promoções para o Carnaval voltadas exclusivamente para os brasileiros que desejam curtir o fim da temporada de inverno na região.

Promoções para o Carnaval

Localizadas dentro de duas estações de esqui locais, Deer Valley Resort e Park City Mountain, as propriedades Montage Deer Valley e Park City Mountain Lodging estão entre os empreendimentos que oferecem promoções para o Carnaval.

No primeiro resort, que esbanja luxo, o turista que se hospeda por cinco ou mais noites recebe um crédito de US$ 500 para utilizar dentro do hotel durante a visita. O Mountain Lodging, por sua vez, está com descontos progressivos na hospedagem, em acomodações pré-selecionadas, a partir do número de noites: 15% para três ou quatro, 20% para cinco ou seis e 25% para sete ou mais.

Estação de esqui em Park City, Estados Unidos

Outros hotéis estão oferecendo aos hóspedes algumas diárias grátis, a exemplo do Waldorf Astoria Park City. Lá, quem fecha um pacote de quatro noites paga apenas três durante o Carnaval. Já no Natural Retreats e no Hotel Park City, a quinta noite é gratuita. O Hyatt Place, por sua vez, concede 25% de desconto em reservas até o dia 10 de fevereiro. O The Lowell está com 20% off em todos os tipos de acomodações. No Newpark Resort, os hóspedes ganham 25% ao reservarem três ou mais noites.

Fora isso, o Holiday Inn Express, que oferece uma noite grátis a cada cinco reservadas ou duas noites grátis a cada dez, e o Best Western Landmark Inn, com upgrade gratuito para o apartamento Deluxe, são boas opções para quem está de olho em diárias com café da manhã incluído. A partir daí, é só curtir os prazeres do esqui ou tudo que envolve uma charmosa viagem de inverno.