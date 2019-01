Empresária de S.Caetano que estava desaparecida é encontrada em Cuiabá

Do dgabc.com.br



28/01/2019 | 09:15



A empresária de São Caetano Gabriele Pomponio, 44 anos, que estava desaparecida desde sexta-feira (25) entrou em contato com a família na noite deste domingo (27) e informou que está em Cuiabá, na casa de uma prima.

De acordo com o marido dela, o advogado Carlos Eduardo Gabriele, 47, a família já havia recebido anteriormente duas mensagens de texto da esposa. “Recebemos essas mensagems, mas não tínhamos certeza se ela estava viva e bem porque o rastreamento do celular indicava lugares que ela não iria. Mas essa madrugada tivemos essa confirmação por meio de parentes e por ela própria. Ainda não sabemos o que aconteceu que fez com ela fosse para Cuiabá, se foi alguma crise de pânico ou algo parecido.”

Segundo o marido, Gabriele ficará, por recomendação médica, mais alguns dias na cidade mato-grossense antes de voltar para São Caetano.

Entenda o caso – Na noite de sexta-feira, por volta das 18h30, imagens de câmeras de segurança mostraram Gabriele fechando o estabelecimento da qual é proprietária, na Avenida Goiás, e saindo do local acompanhada por uma senhora. Desde então, familiares e amigos não tinham tido mais notícias dela. O desaparecimento, inclusive, foi registrado na Delegacia sede de São Caetano.