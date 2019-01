Sebrae-SP vai selecionar startups do Grande ABC

Da Redação



27/01/2019 | 07:00



O Sebrae-SP vai selecionar dez startups do Grande ABC para participar do Startup SP, programa gratuito de desenvolvimento de startups digitais em estágio de validação do modelo de negócio. O programa tem duração de quatro meses e oferece workshops, acompanhamento do negócio, conexão com o ecossistema e mentoria com parceiros de mercado. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 pelo site http://startup.sebraesp.com.br/.

O foco do programa, que já atendeu mais de 200 startups em dois anos, é selecionar negócios inovadores, com alto potencial de crescimento, que utilizem a tecnologia digital como ponto central da iniciativa e que já tenham realizado interações iniciais com seus clientes para validações da problemática e MVP (mínimo produto viável). Para participar, é necessário que a startup tenha equipe com no mínimo dois fundadores, sendo um deles obrigatoriamente da área tecnológica.

As capacitações e mentorias começam em março e seguem até julho.