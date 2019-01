Xuxa Meneghel posta vídeo e se declara para a mãe: Não conseguia me ver sem você

26/01/2019 | 14:10



Xuxa Meneghel emocionou seus seguidores neste sábado, dia 26, ao postar uma declaração para a mãe, dona Alda, que completaria 82 anos de idade, mas que faleceu em maio de 2018. Ela sofria da doença de Parkinson, que compromete, principalmente, a coordenação motora.

Xuxa postou um vídeo com várias fotos dela e de Sasha com dona Alda, até seus últimos dias de vida. Na legenda, a apresentadora escreveu um texto emocionante que, dentre outras coisas, pedia perdão para a mãe. Leia a seguir:

Fui colocar uma blusa e vi que tinha seu cheiro... Como? Não sei, só sei que estava lá na gola, onde passei meu rosto de olho fechado e me senti cheirando seu pescoço. Hoje é seu aniversário e sei que você está melhor aí do que aqui, mas preciso deixar registrado que você me faz falta como amiga, irmã, família, mãe, anjo da guarda, meu passarinho... Me desculpa por ter desejado tanto que você ficasse do meu lado sem poder se mexer, falar, se expressar... Me desculpa por ter sido tão egoísta e pedido pra todos orarem, rezarem pra você não sair do meu lado nunca...

Hoje eu sei que você merecia estar em um lugar melhor, mas eu te amo tanto que não conseguia me ver sem você.Te amo com todas as minhas forças. Sei que você está feliz... E eu? Com saudades do teu cheiro...