Tigre parte em busca da primeira vitória na Série A-2

Dérek Bittencourt



26/01/2019 | 07:00



Vencer pela primeira vez na Série A-2 do Campeonato Paulista. Esta é a meta do São Bernardo FC hoje, às 16h, quando visita o Atibaia, pela terceira rodada. Após dois jogos decepcionantes, o time já sente uma consequente pressão para conquistar o primeiro triunfo, haja vista que o Tigre tem reconhecidamente um dos elencos mais fortes e dos investimentos mais altos da competição.

De acordo com o técnico Wilson Júnior, é momento para reação do São Bernardo, apesar de reconhecer que o tempo está pesando contra o time – que, diferentemente dos adversários, teve apenas 17 dias de preparação. “A gente tem de mostrar a força da nossa equipe, que está em construção. Quando você perde tudo é justificativa, mas não era jogo para ser perdido”, disse. “A equipe tem potencial.”

Wilson Júnior não escondeu o entristecimento após o revés por 2 a 1 para a Inter de Limeira, quarta-feira, em pleno 1º de Maio. “Por mais que (o adversário) tenha condição, não poderíamos ter perdido. Fomos abaixo principalmente no primeiro tempo e, no segundo, voltamos e logo sofremos o gol”, lamentou. “A equipe não conseguiu se impor no jogo, poderíamos ter sido mais agressivos. Montamos time para tentar pressionar e não pressionamos o adversário como tínhamos planejado.”

Apenas dois dias separaram os jogos contra Inter de Limeira e Atibaia, e o treinador explicou o que foi possível fazer. “Corrigir alguns erros por meio de vídeos, conversar e recuperar os jogadores. E trabalho com pouca intensidade, para conseguirmos esse resultado fora”, concluiu.

O meia Raphael Luz pode ser a novidade entre os titulares do Aurinegro.