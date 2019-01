Mercados europeus sobem, acompanhando alta de tecnologia em NY e na Ásia

25/01/2019 | 09:13



As bolsas da Europa operam em alta generalizada na manhã desta sexta-feira, à medida que o forte desempenho de ações de tecnologia em Nova York ontem e na Ásia durante a madrugada ajudou a estimular a demanda por ações do setor também no continente europeu.

Embora os principais índices acionários de Nova York tenham fechado sem direção única no pregão de quinta-feira, o Nasdaq - que é formado por várias empresas de tecnologia - exibiu alta mais significativa, de quase 0,7%, na esteira de balanços financeiros positivos de fabricantes americanas de chips.

Os mercados europeus também dão continuidade hoje a uma recuperação que veio na esteira de perdas causadas por sinais de desaceleração da economia global, dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos e da China de superarem suas divergências comerciais e incertezas em torno do Brexit, como é conhecido o processo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Às 9h08 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,37%, a de Frankfurt avançava 1,37% e a de Paris, 0,95%. Já os mercados de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,81%, 0,47% e 0,76%, respectivamente. No câmbio, o euro tinha alta a US$ 1,1335, de US$ 1,1310 no fim da tarde de ontem, e a libra seguia a mesma direção, cotada a US$ 1,3080, ante US$ 1,3059 ontem.

O apetite por risco na Europa se sobrepôs hoje a mais um indicador negativo da Alemanha. Segundo o instituto alemão Ifo, o índice de sentimento das empresas do país caiu de 101 pontos em dezembro a 99,1 pontos em janeiro, atingindo o menor nível em quase três anos. "A economia alemã está passando por uma desaceleração", avaliou o presidente do Ifo, Clemens Fuest. (com informações da Dow Jones Newswires)