5 roteiros de bike para curtir em grandes cidades do Brasil

25/01/2019 | 08:18

Pedalar é uma maneira maravilhosa de conhecer um destino. Você tem tempo de observar com calma os lugares, parar onde quiser, curtir a rota de acordo com o seu ritmo e, de quebra, praticar um exercício.

No Brasil, existem vários roteiros de bike para desfrutar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Vila Velha.

Roteiros de bike no Brasil

São Paulo

Um dos melhores lugares para pedalar na capital paulista é o Parque Ibirapuera. O local, repleto de verde, oferece atrações culturais, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), Museu Afro Brasil, Fundação Bienal; Auditório Ibirapuera e o Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP).

Jefferson Pancieri

Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Caso queira estender o passeio, a Avenida Paulista conta com boas ciclofaixas e é palco do principal museu da cidade, o Museu de Arte de São Paulo (MASP). Outro roteiro de bike que atrai muitos viajantes é o que passa pelo Beco do Batman, localizado na região de Pinheiros, com uma série de grafites que rendem lindas fotos.

Onde alugar a bike

Parque Ibirapuera: – Estação 131 Parque Ibirapuera Portão 06; Estação 132 Portão 05; Estação 32 Portão 07; Estação 33 Portão 07.

MASP: Estação 80 Praça Alexandre de Gusmão; Estação 81 Colégio Dante Alighieri.

Beco do Batman: Estação 222 Rua Horácio Lane.

Rio de Janeiro

Curtir o visual da Cidade Maravilhosa em um roteiros de bike é uma delícia. Vale a pena, por exemplo, dar uma volta inteira pedalando na Lagoa. Dali, é fácil acessar pontos turísticos como o Jardim Botânico e o Jockey Club.

Pedro Kirilos-Riotur

O Rio de Janeiro é perfeito para andar de bike

Já pela ciclovia Mané Garrincha, você pode chegar à Praia de Copacabana, sempre de olho no visual espetacular do Pão de Açúcar. Quem tiver pique ainda pode seguir pelo Aterro do Flamengo, passando pelo Centro até chegar à Cinelândia. Sobra tempo ainda para visitar o Teatro Municipal e o Museu Nacional de Belas Artes.

Onde alugar a bike

Jardim Botânico: Estação 162 – Pacheco Leão; Estação 76 – Baixo Gávea; Estação 161 – Jardim Botânico.

Pão de Açúcar: Estação 133 – Pasteur.

Teatro Municipal do Rio de Janeiro: Estação 05 – Largo da Carioca; Estação 66 – Estação de Bondes e Estação 224 – Catedral Metropolitano.

Porto Alegre

Parque da Farroupilha, carinhosamente chamado de Redenção, é um bom lugar para começar a desbravar a capital do Rio Grande do Sul em roteiros de bike. Localizada na região central da cidade, a área verde conta com lindas árvores e flores, que deixam o passeio muito mais agradável.

Alfonso Abraham

Parque da Farroupilha, o Redenção, em Porto Alegre

Junto à orla, a dica é alugar uma bicicleta pelo sistema Bike POA e assistir ao famoso pôr do sol de Porto Alegre. No final de semana, vale a pena seguir para a Praça Júlio de Mesquita, que recebe feirinhas, músicas e food trucks.

Onde alugar a bike

Parque da Redenção: Estação 33 – Redenção Mercadinho; Estação 30 – Vieira de Castro e Estação 28 – Venâncio Aires.

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho: Estação 18 – Ministério Público; Estação 08 – Câmara dos Vereadores e Estação 09 – SERPRO.

Memorial do Rio Grande do Sul: Estação 02 – Praça da Alfândega.

Salvador

Ah, que delícia que é fazer roteiros de bike em Salvador. A capital baiana reúne alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos do Brasil, como o Elevador Lacerda, o primeiro elevador urbano do mundo. Para visitá-lo, você pode usar as ciclofaixas entre o Centro Histórico e o Comércio, que levam a grandes cartões-postais da região.

Rita Barreto- Arquivo Setur – Bahiatursa

Elevador Lacerda, em Salvador

No Centro Histórico, por exemplo, estão praças, casarões e teatros. É possível inclusive pedalar sem pressa pelo Pelourinho, dono de diversos museus, ateliês e igrejas.

Onde alugar a bike

Elevador Lacerda: Estação 17 – Mercado Modelo

Pelourinho: Estação 18 – Praça da Sé

Forte São Diogo (Espaço Carybé das Artes): Estação 02 – Estação Porto da Barra

Vila Velha

Localizada na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, Vila Velha é uma das cidades mais antigas do Brasil. Ali, você pedala pela história do país, passando por lugares como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Forte de São Francisco Xavier de Piratininga, o Farol de Santa Luzia e o Convento da Penha.

Tadeu_Bianconi

Convento da Penha, em Vila Velha

Os roteiros de bike pela cidade também podem incluir uma visita à Praia da Costa, que tem uma linda orla. Ali há um calçadão e uma ciclovia com 5 km de extensão.

Onde alugar a bike

Farol de Santa Luzia e Morro do Moreno: Estação 01 Av Antônio Gil Veloso