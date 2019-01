Sem Meghan Markle e Patrick J. Adams, 'Suits' não terá 10ª temporada

24/01/2019 | 11:13



Os "homens de terno" não deverão realizar uma 10ª temporada. A série Suits (ou Homens de Terno, na versão em Português) não se recuperou com a saída de Meghan Markle, que interpretava a advogada Rachel Zane, e Patrick J. Adams, que vivia Mike Ross, também advogado e namorado dela.

O criador de Suits, Aaron Korsh, confirmou o fim do seriado em entrevista à revista "Variety". "Estou ansioso e espero que vocês se deliciem com os episódios finais", declarou.

A nova temporada tem dez episódios e vai ao ar em 2019. No elenco estão os atores Gabriel Macht, Rick Hoffman, Sarah Rafferty, Wendell Pierce e Amanda Schull.

Rachel e Mike fizeram a última aparição na 7ª temporada, após o casamento deles. Desde então, a série tem perdido em audiência. Segundo a Fox News, mais de um milhão de pessoas deixaram de assistir nos três primeiros episódios da temporada seguinte.

O interesse na série voltou após o anúncio do casamento de Meghan com o príncipe Harry, em 2016. No início de janeiro, a duquesa de Sussex foi convidada para integrar a próxima temporada, de acordo com informações do jornal "Daily Star".