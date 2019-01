Orçamento para reparo em pontes em SP é menor que em 2018

24/01/2019 | 07:53



A previsão de gastos no orçamento de 2019 da Prefeitura de São Paulo para serviços de manutenção e reparos das chamadas "obras de arte" - pontes e viadutos - ficou menor do que a previsão feita pelo Município no ano passado. São previstos R$ 31,7 milhões, ante R$ 44 milhões no orçamento anterior (queda de 28%).

Essa redução ocorreu mesmo após o rompimento das estruturas do viaduto da Marginal do Pinheiros, em 15 de novembro passado. O acidente ocorreu antes da aprovação do orçamento pela Câmara Municipal, o que só se deu em 26 de dezembro. A reportagem procurou a Prefeitura no fim da noite desta quarta-feira, 23, para se manifestar sobre a previsão de gastos, mas a assessoria de imprensa disse que não conseguiria levantar as informações a tempo.

No ano passado, dos R$ 44 milhões previstos, apenas cerca de R$ 9 milhões terminaram sendo efetivamente gastos. A justificativa da gestão Bruno Covas (PSDB) para isso foi que a licitação que a Prefeitura lançou para fazer reparos nesse tipo de estrutura foi barrada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). Com isso, o motivo da baixa execução orçamentária não teria sido a ineficiência da Prefeitura, mas o fato de a licitação estar travada.

A Prefeitura de São Paulo decidiu nesta quarta-feira interditar, por prazo indeterminado, a ponte da alça de acesso da pista expressa da Marginal do Tietê para a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, na zona norte, após detectar danos e risco de queda da estrutura.

Enquanto fazia a vistoria na ponte, Covas afirmou que pedirá ao TCM que reconsidere a decisão, adotada em novembro, de exigir laudos técnicos antes de liberar a contração emergencial (sem licitação) de empresas de engenharia para fazer análises mais detalhadas sobre as condições das pontes e viadutos. A reportagem não conseguiu contato com o TCM na noite desta quarta-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.