Morando se reúne com Mourão e debate recursos

Raphael Rocha



24/01/2019 | 06:56



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), encaminhou ontem com o presidente em exercício da República, Hamilton Mourão (PRTB), o pleito de recursos federais na área da saúde, mobilidade urbana e habitação. Houve, por exemplo, solicitação de aporte de R$ 50 milhões para compra de equipamentos do futuro Hospital de Urgência, construído onde funcionava o PS (Pronto-Socorro) Central.

“A conversa com o presidente Mourão foi surpreendente positivamente. Muita diplomacia, respeito, diálogo, sabedor dos problemas que os municípios enfrentam. Até falou sobre o fato de eu ser prefeito de São Bernardo em um partido longe da esquerda. Acredito que um canal de diálogo foi estabelecido. Estou otimista”, disse o tucano, citando o fato de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atualmente preso em Curitiba, ser morador de São Bernardo.

Mourão exerce a Presidência da República devido à viagem do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Antes de Morando, apenas o prefeito de Santa Maria (no Rio Grande do Sul), Jorge Pozzobom (PSDB), foi recepcionado pelo novo governo – uma vez que Bolsonaro ainda não havia se reunido com chefes de Executivo municipal.

Além do pedido para o Hospital de Urgência – que está com 70% das obras concluídas e deve ser entregue em 2020 –, Morando protocolou solicitação de investimento de R$ 300 milhões para mobilidade urbana – a ideia é construção de viadutos e outras intervenções viárias para suprimir interrupção do trânsito por semáforos – e R$ 150 milhões para habitação.

“Parte positiva é que o presidente Mourão mostrou disponibilidade em ajudar as prefeituras. Vamos precisar, evidentemente, porque a situação não é fácil. Precisaremos de ajuda do governo federal, do governo estadual”, emendou Morando, dizendo que não foi dado nenhum prazo de retorno dos pleitos feitos.

A ida para Brasília envolveu também almoço com Marcos Cintra, secretário da Receita Federal e Previdência, e depois se encontrou com Felipe Sigollo (PSDB), secretário adjunto da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social. Morando viajou com os secretários Alex Mognon (Esportes), João Abukater (Habitação), Delson José Amador (Transportes), Geraldo Reple Sobrinho (Saúde) e José Luiz Gavinelli (Finanças).