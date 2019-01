Paulo Alves aposta em proximidade com Estado

Júnior Carvalho

do dgabc.com.br



24/01/2019 | 07:00



Recém-empossado secretário de Habitação de Santo André, o advogado Paulo Alves (DEM) crê na proximidade dele com o governo do Estado para destravar ações da pasta na cidade.

Antes de assumir posto no governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), o democrata atuava no mesmo setor no Palácio dos Bandeirantes, na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), e é quadro próximo do atual vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), ex-secretário estadual de Habitação e atual titular da Pasta de Governo na administração de João Doria (PSDB).

“De sobremaneira (a pasta em Santo André terá relação estreita com o Estado). Energia vai transitar de forma harmoniosa”, afirmou o novo secretário, que substituiu Fernando Marangoni (DEM) no posto. O correligionário, que preside o DEM em Santo André, deixou o Paço andreense para integrar a equipe da Secretaria de Habitação no governo Doria – setor é dirigido por Flávio Amary.

Alves, inclusive, falou em “continuidade” do trabalho de Fernando Marangoni à frente do setor. “Quando a gente fala de continuidade do trabalho, estamos tratando de todos os aspectos do plano de governo que estão sendo encaminhados. Tem a fase de plantar a semente e a de colher. E eu chego no momento para começar a executar”, citou.

O democrata destacou que, embora tenha assumido oficialmente ontem a pasta, já antecipou tratativas com o governo do Estado. “Estamos discutindo uma reunião com o presidente da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, Eduardo Velucci), já alinhamos isso”, frisou.

O novo secretário explicou que três questões pautarão sua gestão no governo Paulo Serra: regularização fundiária, por meio do programa estadual Cidade Legal; urbanizações de núcleos habitacionais, com auxílio da CDHU; e construção de moradias populares.

CENTREVILLE

Nesse sentido, Alves garantiu que está no radar destravar a regularização de moradias do Centreville e do Jardim Santo André. “São pautas que já estamos conversando e que queremos dar continuidade”, disse. No caso inicial, já se passaram quase 40 anos desde a primeira ocupação no local e o impasse envolvendo cerca de 1.300 famílias nunca foi resolvido – a gestão de Marangoni chegou a avançar um pouco o debate, que travou após controvérsia entre associações de moradores do local.